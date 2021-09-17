 Перша ліга. Металіст врятувався від поразки у матчі з Поліссям у 9 турі | Футбол | Champion.com.ua
Стала відома заявка збірної України на жовтневі матчі відбору на ЧС-2022
Сьогодні 18:54 1234
УПЛ. Десна дотиснула Рух у 8 турі
Сьогодні 21:24 114
Скрипник може залишити Зорю
Сьогодні 21:09 174
Стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм
Сьогодні 17:39 1265
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 14:01 12027
Українець виграв золото чемпіонату світу зі скелелазіння
Сьогодні 11:41 695
Богачук нокаутував американця Ігбокве
Сьогодні 09:44 1707 1
Буде/Глімт - Зоря 3:1. Огляд матчу Ліги конференції
Сьогодні 08:56 1340
Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника
Сьогодні 08:44 1436
Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції
Сьогодні 08:12 5333
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Собаки теж люди. Гравці Динамо влаштували гідну акцію перед матчем
Собаки теж люди. Гравці Динамо влаштували гідну акцію перед матчем Андрій Дунець
Сьогодні 14:32 593
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері Андрій Дунець
Сьогодні 11:42 2822
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота Андрій Дунець
Сьогодні 10:11 1771
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy Valeriy Ruchka
Вчора 21:08 830
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями Valeriy Ruchka
Вчора 20:51 928
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1232
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 1022
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open Valeriy Ruchka
Вчора 12:38 1783 1
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 12:09 2681 3
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії Valeriy Ruchka
Вчора 11:38 1351
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка Valeriy Ruchka
15.09.2021 19:20 3311
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь Valeriy Ruchka
15.09.2021 18:47 1575
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія Valeriy Ruchka
15.09.2021 17:46 5524
Усик знявся у кліпі скандального гурту
Усик знявся у кліпі скандального гурту Valeriy Ruchka
15.09.2021 12:59 6105 1
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу Valeriy Ruchka
15.09.2021 11:58 1687
Прямі трансляції
Навколо спорту

Перша ліга. Металіст врятувався від поразки у матчі з Поліссям у 9 турі

Сьогодні 20:29 306 0
Харківська команда вперше втратила очки
Перша ліга. Металіст врятувався від поразки у матчі з Поліссям у 9 турі
#Металіст, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Першої ліги харківський Металіст зіграв внічию з житомирським Поліссям.

На 10-ій хвилині матчу Полісся завдяки голу Гітченка вийшло вперед. На 76-ій хвилині житомирська команда залишилася у меншості - червону картку отримав Огіря. Перевагою в одного гравця Металіст досить швидко скористався - Демченко зрівняв рахунок.  Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Перша ліга
9 тур, 17 вересня

Металіст - Полісся 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Гітченко, 1:1 - 79 Демченко

Раніше, Альянс розгромив Гірник-Спорт у 9 турі Першої ліги.

Коментарі ()