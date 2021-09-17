Харківська команда вперше втратила очки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Першої ліги харківський Металіст зіграв внічию з житомирським Поліссям.

На 10-ій хвилині матчу Полісся завдяки голу Гітченка вийшло вперед. На 76-ій хвилині житомирська команда залишилася у меншості - червону картку отримав Огіря. Перевагою в одного гравця Металіст досить швидко скористався - Демченко зрівняв рахунок. Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Перша ліга

9 тур, 17 вересня

Металіст - Полісся 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Гітченко, 1:1 - 79 Демченко

Раніше, Альянс розгромив Гірник-Спорт у 9 турі Першої ліги.