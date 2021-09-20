Тайсон: Шахтар пропонував мені продовжити контракт на два роки

Джерело - gaveanews.com.
Колишній капітан і лідер Шахтаря Тайсон, який нині грає в Бразилії, міг ще залишитися в Україні.
Про це заявив сам футболіст.
"Я спілкувався з Філіпе Луїсом, він подзвонив мені і запитав, чи збираюся я повернутися в Бразилію, на що я сказав: "Так".
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Він уже все розумів, тому що сказав: "Тайсон, я знаю, що в Бразилії ти повернешся тільки в Інтернасьонал, але я повинен запитати тебе про Фламенго. Донецький Шахтар пропонував мені продовжити контракт на два роки, але я вже прийняв рішення повернутися в Інтернасьонал", - розповів Тайсон.
33-річний Тайсон після повернення до Бразилії провів 10 матчів у тамтешній Серії А, в яких відзначився лише 1 забитим м'ячем.