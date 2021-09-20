Джерело - Чемпіон.
У 5 турі АПЛ Тоттенгем вдома поступився Челсі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
5 тур, 19 вересня
Тоттенгем - Челсі 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Сілва, 0:2 - 57 Канте, 0:3 - 90+2 Рюдігер
Раніше, Манчестер Юнайтед обіграв Вест Гем.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 5 турі АПЛ Тоттенгем вдома поступився Челсі.
Тоттенгем - Челсі 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Сілва, 0:2 - 57 Канте, 0:3 - 90+2 Рюдігер
Раніше, Манчестер Юнайтед обіграв Вест Гем.