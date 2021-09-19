Вест Гем з Ярмоленком поступився Манчестер Юнайтед, Брайтон переміг Лестер у 5 турі АПЛ

Результати 5 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 5 туру англійської Прем’єр-ліги.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Яромленко у матчі проти Манчестер Юнайтед з'явився на полі на 68-й хвилині гри та заробив одинадцятиметровий у ворота суперника, яке не зміг реалізувати Нобл.

Чемпіонат Англії - АПЛ

5 тур, 19 вересня

Брайтон - Лестер 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Мопе (пен), 2:0 - 50 Велбек, 2:1 - 61 Варді

Вест Гем - Манчестер Юнайтед 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Бенрахма, 1:1 - 35 Роналду, 1:2 - 89 Лінград

Нагадаємо, Ньюкасл та Лідс не виявили сильнішого у 5 турі АПЛ.