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Вест Гем з Ярмоленком поступився Манчестер Юнайтед, Брайтон переміг Лестер у 5 турі АПЛ

Сьогодні 17:55 470 0
Результати 5 туру АПЛ
Вест Гем з Ярмоленком поступився Манчестер Юнайтед, Брайтон переміг Лестер у 5 турі АПЛ
#АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 5 туру англійської Прем’єр-ліги.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Яромленко у матчі проти Манчестер Юнайтед з'явився на полі на 68-й хвилині гри та заробив одинадцятиметровий у ворота суперника, яке не зміг реалізувати Нобл.

Чемпіонат Англії - АПЛ

5 тур, 19 вересня

Брайтон - Лестер 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Мопе (пен), 2:0 - 50 Велбек, 2:1 - 61 Варді

Вест Гем - Манчестер Юнайтед 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Бенрахма, 1:1 - 35 Роналду, 1:2 - 89 Лінград

Нагадаємо, Ньюкасл та Лідс не виявили сильнішого у 5 турі АПЛ.

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