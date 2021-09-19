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УПЛ. Зоря - Чорноморець 3:0. Огляд матчу

Вчора 23:00 170 0
Огляд матчу Зоря - Чорноморець
УПЛ. Зоря - Чорноморець 3:0. Огляд матчу
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі УПЛ Зоря обіграла Чорноморець.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 19 вересня

Зоря - Чорноморець 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Кабаєв, 2:0 - 45 Гладкий (пен), 3:0 - 88 Сайядманеш

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Олександр Гладкий (Аллахяр 67), Владислав Кабаєв (Крістіан Даль 81), Сергій Булеца (Ігор Снурніцин 90+1), Єгор Назарина, Артем Громов (Максим Луньов 90+1), Максим Імереков, Денис Фаворов

Чорноморець: Олексій Паламарчук, Мохаммед Кадірі, Георгій Цитаїшвілі, Ілля Путря, Артур Авагімян, Сергій Кравченко (Юрій Тлумак 46), Валерій Дубко, Максим Брагару (Євген Ісаєнко 46), Роман Вантух (Данило Скорко 70), Владислав Ванат, Микола Михайленко (Бека Вачіберадзе 78)

Попередження: Денис Фаворов 37, Владислав Кабаєв 56, Аллахяр 89 - Микола Михайленко 12, Артур Авагімян 82

Нагадаємо, Динамо дотиснуло Олександрію.

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