Черговий рекорд Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду забив Вест Гему в 5-му турі АПЛ та оновив цікавий рекорд.

Про це повідомляє Opta Sports.

Домашня арена "молотків" стала 66-м стадіоном ТОП-5 ліг Європи, на якому відзначився Роналду. П'ятиразовий володар Золотого м'яча утримує лідерство за цим показником. Найближчий переслідувач – нападник Мілана Златан Ібрагімовіч (64 арени).

Відзначимо, що після повернення на Олд Траффорд Кріштіану Роналду відзначився забитими м'ячами в кожному з трьох матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, МЮ обіграв Вест Гем.