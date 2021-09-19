 Роналду оновив власний гольовий рекорд | Футбол | Champion.com.ua
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Роналду оновив власний гольовий рекорд

Вчора 23:12 470 0
Черговий рекорд Роналду
Роналду оновив власний гольовий рекорд
#АПЛ, #Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду забив Вест Гему в 5-му турі АПЛ та оновив цікавий рекорд.

Про це повідомляє Opta Sports.

Домашня арена "молотків" стала 66-м стадіоном ТОП-5 ліг Європи, на якому відзначився Роналду. П'ятиразовий володар Золотого м'яча утримує лідерство за цим показником. Найближчий переслідувач – нападник Мілана Златан Ібрагімовіч (64 арени).

Відзначимо, що після повернення на Олд Траффорд Кріштіану Роналду відзначився забитими м'ячами в кожному з трьох матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, МЮ обіграв Вест Гем.

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