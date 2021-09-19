Ворскла піднялася на п'яту сходинку у турнірній таблиці УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У восьмому турі Української Прем'єр-ліги Ворскла вдома обіграла Минай.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь клубу з Полтави.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 19 вересня

Ворскла - Минай 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Кане, 2:0 - 74 Чеснаков

Ворскла: Різник, Пердута, Скляр (Бондаренко, 83), Степанюк, Яворський, Тамм, Чеснаков, Пуцлін, Челядін (Якубу, 68), Кане (Пешич, 79), Рангел.

Минай: Кучер, Синьогуб (Багайоко, 52), Лиховидько, Семенко, Горін (Книш, 46), Гончар, Хахльов (Б. Коваленко, 77), Петрусенко, Кулієв, Білоног (Байдал, 69), Селезньов (Вишневський, 69).

Попередження: Челядін, 40 - Книш, 68, Семенко, 72, Б. Коваленко, 88.

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