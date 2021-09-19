Динамо виступило із заявою щодо бійки на Олімпійському

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Київське Динамо виступило із заявою з приводу хуліганськіх вчінків на трибунах під час матчу Динамо - Олександрія.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Сподіваємося, що органи правопорядку дадуть належну правову оцінку агресивним діям винних осіб та притягнуть їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину".
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"Динамо чітко зазначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотності покарання порушників Закону. Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", - йдетьсяу заяві.
Нагадаємо, відома причина бійки на Олімпійському.