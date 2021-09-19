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Динамо виступило із заявою щодо бійки на Олімпійському

Сьогодні 14:31 653 0
Київський клуб гарантує всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження
Динамо виступило із заявою щодо бійки на Олімпійському
#Динамо

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо виступило із заявою з приводу хуліганськіх вчінків на трибунах під час матчу Динамо - Олександрія.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Сподіваємося, що органи правопорядку дадуть належну правову оцінку агресивним діям винних осіб та притягнуть їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину".

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"Динамо чітко зазначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотності покарання порушників Закону. Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", - йдетьсяу заяві.

Нагадаємо, відома причина бійки на Олімпійському.

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