Луческу: Упевнений, Вітіньйо допоможе Динамо

Новачок Динамо Вітіньйо володіє хорошими футбольними якостями і зможе допомогти киянам.

Про це заявив головний тренер команди Мірча Луческу.

"Вітіньйо вийшов у складний момент, коли команда суперника оборонялася компактно, близько до своїх воріт і не залишала вільних зон. Вітіньйо володіє дуже хорошими футбольними якостями. Упевнений, що він допоможе нам. Але і нам, і йому потрібно запастися терпінням, щоб він набрав потрібні кондиції. Адже тут зовсім інший футбол, ніж той, до якого він звик", - сказав Луческу.