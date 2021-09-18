УПЛ. Дніпро-1 вдома здолав Верес у 8 турі

Господарі перемогли завдяки голу Чуже

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги Дніпро-1 приймав рівненський Верес.

На 75-ій хвилині гості залишилися у меншості. Через три хвилини Чуже втілив перевагу в одного гравця у забитий гол. Господарі святкували перемогу з рахунком 1:0.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 18 вересня

Дніпро-1 - Верес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 78 Чуже

СК Дніпро-1: Валентин Кожокару, Володимир Адамюк, Владислав Дубінчак, Артем Довбик, Олексій Гуцуляк (Білл 62), Микита Кравченко (Валерій Лучкевич 62), Олександр Назаренко (Маріо Чуже 65), Невен Джурасек, Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (Ігор Когут 62), Данило Ігнатенко

Верес: Богдан Когут, Ігор Солдат, Михайло Сергійчук, Роман Гончаренко, Геннадій Пасіч (Віталій Дахновський 84), Сергій Панасенко (Михайло Шестаков 81), Дмитро Нємчанінов, Валерій Кучеров (Сергій Петько 81), Роман Мірошник, Євгеній Пасіч, Дмитро Кльоц (Микита Полюлях 80)

Попередження: Олександр Сваток 26, Артем Довбик 43, Невен Джурасек 61, Володимир Адамюк 80

Вилучення: Михайло Сергійчук 75

Раніше, Колос переграв Інгулець у 8 турі УПЛ.