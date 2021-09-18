Таврія розгромила Реал Фарму. Результати матчів 9 туру Другої ліги

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У 9-му турі української Другої ліги відбулися сім матчів.
Чемпіонат України - Друга ліга
9 тур, 18 вересня
Група А
Чернігів - Буковина 0:0
Група Б
Балкани - Перемога 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 23 Валєєв
Вовчанськ - Яруд 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Сілва, 1:1 - 84 Літюк
Енергія - Скорук 0:0
Нікополь - СК Полтава 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Даниленко, 1:1 - 61 Рубчинський
Реал-Фарма - Таврія 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Ковальов, 0:2 - 86 Білокінь, 0:3 - 89 Доля
Тростянець - Вікторія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 78 Лозовий
Нагадаємо, Таврія призначила нового наставника команди.