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Таврія призначила нового наставника команди

Сьогодні 19:25 415 0
Чумак став новим наставником кримчан
Таврія призначила нового наставника команди
#Таврія, #Чумак

Джерело - ФК Таврія.

Головний тренер Таврії Сергій Пучков був відправлений у відставку

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Співпраця була припинена за обопільною згодою сторін. Разом з Пучковим команду покинув його помічник Костянтин Поліщук.

59-річний фахівець вдруге очолив команду в червні. До цього він працював з сімферопольцями у 2008-2010 роках. У цьому сезоні Таврія зіграла 10 офіційних матчів, 8 в Чемпіонаті й 2 в Кубку з таким результатом: +4 -3 =3.

Відзначається, що новим наставником кримчан став Юрій Чумак. Наприкінці минулого чемпіонату він вже виконував обов'язки головного тренера.

Зараз Таврія займає 12-е місце в групі Б Другої ліги, набравши 9 залікових пунктів.

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