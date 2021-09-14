Джерело - ФК Таврія.
Головний тренер Таврії Сергій Пучков був відправлений у відставку.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Співпраця була припинена за обопільною згодою сторін. Разом з Пучковим команду покинув його помічник Костянтин Поліщук.
59-річний фахівець вдруге очолив команду в червні. До цього він працював з сімферопольцями у 2008-2010 роках. У цьому сезоні Таврія зіграла 10 офіційних матчів, 8 в Чемпіонаті й 2 в Кубку з таким результатом: +4 -3 =3.
Відзначається, що новим наставником кримчан став Юрій Чумак. Наприкінці минулого чемпіонату він вже виконував обов'язки головного тренера.
Зараз Таврія займає 12-е місце в групі Б Другої ліги, набравши 9 залікових пунктів.