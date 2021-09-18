Хей: Усик неправильною підготовкою нівелює свої сильні якості

Український боксер Олександр Усик вибрав невірну стратегію підготовки до поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це заявив Девід Хей.

"Я не бачу, як Олександр Усик може досягти реального успіху. Я думаю, що його кращі атрибути - це швидкість ніг і спритність. Але, дивлячись на його тренування, здається, що він розгойдався, набрав багато маси. Він не виглядає так, як раньші.

В суперважкій вазі я засвоїв урок, що бути ефективним можна і без 102 кілограмів ваги, що краще важити 95 кг. Ти повинен бути здатним уникати ударів, замість того щоб намагатися зробити свої потрапляння важчими. і я відчуваю, що в цьому Усик зазнає невдачі", - сказав Хей.