 Реал, Барселона і Атлетік оскаржать угоду Ла-Ліги з інвестфондом CVC | Футбол | Champion.com.ua
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Реал, Барселона і Атлетік оскаржать угоду Ла-Ліги з інвестфондом CVC

Сьогодні 15:42 170 0
Раніше Ла-Ліга продала 10% бізнесу фонду за 2,7 мільярда євро. 90% суми обіцяно клубам
Реал, Барселона і Атлетік оскаржать угоду Ла-Ліги з інвестфондом CVC
#Барселона, #Реал, #Атлетік, #Ла-Ліга

Джерело - офіційний сайт Барселони.

Реал, Барселона і Атлетік виступили зі спільною заявою з приводу угоди Ла-Ліги з інвестиційним фондом CVC.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

"Рішення було прийнято в рамках процедури, яка є надзвичайно неправильною і неповажною, враховуючи мінімальні гарантії, особливо в угоді такої важливості та розміру", - йдеться в заяві.

Раніше Ла-Ліга продала 10% бізнесу фонду за 2,7 мільярда євро. 90% суми обіцяно клубам.

Нагадаємо, Реал буде судитися з президентом Ла-Ліги.

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