Джерело - офіційний сайт Барселони.
Реал, Барселона і Атлетік виступили зі спільною заявою з приводу угоди Ла-Ліги з інвестиційним фондом CVC.
Про це повідомляє пресслужба каталонців.
"Рішення було прийнято в рамках процедури, яка є надзвичайно неправильною і неповажною, враховуючи мінімальні гарантії, особливо в угоді такої важливості та розміру", - йдеться в заяві.
Раніше Ла-Ліга продала 10% бізнесу фонду за 2,7 мільярда євро. 90% суми обіцяно клубам.
Нагадаємо, Реал буде судитися з президентом Ла-Ліги.