Реал, Барселона і Атлетік виступили зі спільною заявою з приводу угоди Ла-Ліги з інвестиційним фондом CVC.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

"Рішення було прийнято в рамках процедури, яка є надзвичайно неправильною і неповажною, враховуючи мінімальні гарантії, особливо в угоді такої важливості та розміру", - йдеться в заяві.