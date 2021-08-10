Реал буде судитися з президентом Ла-Ліги

Реал обурений угодою Ла-Ліги

Реал не буде миряться зі скандальною угодою між Ла-Лігою та фондом CVC.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Ла Ліга продала фонду CVC частину аудіовізуальних прав на 50 років. Це рішення обурило Реал і Барселону Реал і Барселона зробили різкі заяви щодо мільярдного продажу Ла-Ліги – з ним пов'язують відхід Мессі, адже керівництво ліги не порадилося з ними.

Мадридці пішли ще далі і після сьогоднішньої наради вирішили подати до суду на очільника Ла-Ліги Хав'єра Тебаса та фонд CVC.

Реал пригрозив зробити все можливе, щоб анулювати цю угоду. Раніше CVC пропонував схожі контракти німецьким та італійським лігам, однак ті відмовили.

Нагадаємо, Реал може підписати Мбаппе після переходу Мессі у ПСЖ.