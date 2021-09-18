У цю суму входить 1 млн в криптовалюті

Стали відомі фінансові умови контракту нападника Ліонеля Мессі з ПСЖ, підписаного в серпні за схемою 2+1.

Про це повідомляє L'Equipe.

Зарплатня 34-річного аргентинця складає 30 млн євро в рік після вирахування податків, при цьому в цю суму входить 1 млн в криптовалюті.

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За другий і третій сезони, проведені в паризькому клубі, Мессі отримає бонуси за лояльність - 10 млн за рік.

Таким чином, всього за три роки в ПСЖ нападник може заробити чистими 110 млн євро.

Раніше ПСЖ без Мессі знищив Клермон.