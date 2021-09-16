Почеттіно: ПСЖ потрібно налагодити взаєморозуміння між Мессі, Неймаром і Мбаппе

ПСЖ повинний працювати та налагоджувати свою гру.

Про це розповів головний тренер французького клубу Маурісіо Почеттіно.

"Ніхто в команді не може бути задоволений своїм виступом або результатом. Ми приїхали сюди, щоб взяти очки. Максимум очок. Знімаю капелюха перед Брюгге. Сьогодні вони хотіли цього більше, ніж ми, і заслужили очко.

Нам потрібен час, щоб попрацювати і налагодити взаєморозуміння між Мессі, Неймаром і Мбаппе. Це було очевидно, і ми говорили про це раніше. Нам як і раніше потрібно побудувати команду.

Ми повинні зберігати спокій і продовжувати працювати. Поступово все буде налагоджуватися", - сказав Почеттіно.