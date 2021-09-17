Невдалий старт в єврокубках може призвести до звільнення тренера

Наставник Зорі Віктор Скрипник найближчим часом може залишити команду.

Про це повідомляє zaryalg.com.

Причиною можуть бути як проблеми з комплектацією складу, так і невдалий старт в єврокубках. Зоря вилетіла з Ліги Європи, а Лігу конференцій розпочала з поразки в Норвегії.

Все залежить від розмови наставника з президентом клубу Євгеном Геллером. Контракт Скрипника закінчується влітку 2022 року.

Раніше повідомлялося, що клуб пропонував тренеру новий договір, але Скрипник відмовився від цього варіанту.