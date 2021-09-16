 Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій

Вчора 23:52 214 1
Провалили перші 15 хвилин другого тайму матчу
Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій
#Буде/Глімт, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Ліги конференцій сезону 2021/22 років луганська Зоря на виїзді зустрічалася з норвезькою командою Буде/Глімт.

Українська команда зазнала поразки з рахунком 1:3. Гравці Зорі провалили перші 15 хвилин другого тайму матчу.

Відзначимо, що на розминці перед матчем травму отримав захисник Жуніор Реіс (Жуніньо), якого в стартовому складі замінив Ігор Снурніцин.

Ліга конференцій-2021/22
Груповий етап
1 тур, 16 вересня
Група С

Буде/Глімт - Зоря 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Салтнес, 2:0 - 49 Солбаккен, 0:3 - 60 Пеллегріно, 3:1 - 90+1 Громов

Буде/Глімт: Микита Хайкін, Маріус Лоде, Фредрік-Андре Бьоркан (Мортен Кондрадсен 78), Патрік Берг, Ола Сольбаккен, Амаль Пеллегріно (Жільбер Коомсон 78), Альфонс Сампстед, Ульрик Сальтнес, Бреде Моє, Сондре Фет (Хуго Ветлесен 67), Ерік Ботгейм

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Віталій Вернидуб, Владислав Кабаєв, Сергій Булеца, Єгор Назарина, Артем Громов, Ігор Снурніцин, Аллахяр (Крістіан Даль 70)

Попередження: Фредрік-Андре Бьоркан 26 - Владислав Кочергін 52, Владислав Кабаєв 54, Ігор Снурніцин 59

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