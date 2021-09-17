Ювентус та Мілан хочуть підписати Іско

Джерело - sport.ua.
Італійські футбольні клуби Ювентус та Мілан націлилися на 29-річного іспанського півзахисника мадридського Реала Іско.
Про це повідомляє Calciomercato.
Футболіст вкрай розчарований тим, що йому не знаходиться місця у стартовому складі вершкових, і може залишити Реал вже у майбутньому січні.
Іско перейшов у Реал з Малаги влітку 2013 року за €30 мільйонів. У поточному сезоні футболіст зіграв за вершкових три матчі в Ла-Лізі, провівши на полі всього 127 хвилин.
Контракт Іско з Реалом розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість футболіста складає €18 мільйонів.
Раніше, Реал повісив цінник на Іско.