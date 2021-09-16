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Більшість футболістів Краматорська заразилися коронавірусом

Сьогодні 22:10 109 0
Оболонь відмовилася переносити календарний матч Першої ліги
Більшість футболістів Краматорська заразилися коронавірусом
#Краматорськ

Джерело - Footboom.

Більшість гравців і тренерів Краматорська, серед яких Павло Мягков, Олексій Геловані, Олександр Сухарьов, Кирило Прокопчук, Олексій Городов і Олександр Мальцев, заразилися коронавірусом. 

Про це повідомляє Footboom.

У найближчому календарному матчі з Оболонню, який намічений на суботу, 18 вересня, грати фактично нікому, так само як і нікому керувати діями команди.

Керівництво містян звернулося до столичного клубу з проханням перенести зустріч на інші терміни, але отримало категоричну відмову. ПФЛ ніяких рішень ще не приймало, чекає листи і документи від Краматорська.

За попередньою інформацією, Краматорськ може відмовитися від приїзду в Київ, якщо їм не підуть назустріч.

Нагадаємо, Металіст без проблем розібрався з Краматорськом в Першій лізі.

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