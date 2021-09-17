Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов відреагував на поразку команди в матчі з Буді/Глімт у 1 турі групового етапу Ліги конференції.

Про це розповів сам ексфункціонер.

"Це просто катастрофа. Всього лише за рік Зоря з команди, яка грала в футбол перетворилася в команду, яка намагається заважати грати в футбол суперникам.

Зараз всіх собак почнуть вішати на тренера. А хто не зміг продовжити контракти з основними гравцями, які визначали гру команди і, які прийшли разом з тренером? Хто залишив команду з одним досвідченим воротарем, який навіть залікувати травму не встигає?

Ах, та це ж суперталановитого, суперкреативність, супервідчуття, і взагалі у всьому супер, супер, супер....", - написав Рафаїлов у Facebook.