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Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника

Сьогодні 08:44 808 0
Сергій Рафаїлов прокоментував поразку Зорі
Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов відреагував на поразку команди в матчі з Буді/Глімт у 1 турі групового етапу Ліги конференції.

Про це розповів сам ексфункціонер.

"Це просто катастрофа. Всього лише за рік Зоря з команди, яка грала в футбол перетворилася в команду, яка намагається заважати грати в футбол суперникам.

Зараз всіх собак почнуть вішати на тренера. А хто не зміг продовжити контракти з основними гравцями, які визначали гру команди і, які прийшли разом з тренером? Хто залишив команду з одним досвідченим воротарем, який навіть залікувати травму не встигає?

Ах, та це ж суперталановитого, суперкреативність, супервідчуття, і взагалі у всьому супер, супер, супер....", - написав Рафаїлов у Facebook.

Раніше, Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій.

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