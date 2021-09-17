Поразка Зорі від норвезького клубу Буде/Глінт — не катастрофа і не вирок для луганської команди.

Про це розповів відомий український тренер Роман Санжар.

"Це не катастрофа і не вирок. Попереду у Зорі, звичайно, дуже складні матчі. Але у футболі все буває. Хто ставив на перемогу Шерифа над Шахтарем? Ось і Зоря, думаю, цілком здатна навіть Рому обіграти, не кажучи вже про софійський ЦСКА. Тільки важливо налагодити все-таки гру в обороні — без цього нічого хорошого чекати не варто!", — вважає Санжар.