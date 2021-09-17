 Санжар: Поразка Зорі - не катастрофа і не вирок | Футбол | Champion.com.ua
Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій
Вчора 23:52 1331 1
Буде/Глімт - Зоря 3:1. Огляд матчу Ліги конференції
Сьогодні 08:56 587
Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника
Сьогодні 08:44 805
Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції
Сьогодні 08:12 2484
Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря 3:1. Як це було
Вчора 23:50 16057 3
Мотор переміг Порту у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:25 1131
Прометей впевнено переграв Опаву у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 20:24 721
Шевченко може очолити збірну Туреччини
Вчора 19:09 1936 3
Збірна України втратила дві позиції у рейтингу ФІФА
Вчора 12:40 1479
Пятов відреагував на сенсаційну поразку Шахтаря від Шерифа
Вчора 10:31 4090 3
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота Андрій Дунець
Сьогодні 10:11 237
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy Valeriy Ruchka
Вчора 21:08 516
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями Valeriy Ruchka
Вчора 20:51 639
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 981
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 920
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія Valeriy Ruchka
15.09.2021 17:46 5319
Усик знявся у кліпі скандального гурту
Усик знявся у кліпі скандального гурту Valeriy Ruchka
15.09.2021 12:59 6011 1
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу Valeriy Ruchka
15.09.2021 11:58 1577
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта Андрій Дунець
15.09.2021 10:48 2583
Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів
Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів Дима Копий
15.09.2021 09:58 1904
Прямі трансляції
Навколо спорту

Санжар: Поразка Зорі - не катастрофа і не вирок

Сьогодні 10:27 730 0
Роман Санжар прокоментував поразку Зорі
Санжар: Поразка Зорі - не катастрофа і не вирок
#Зоря, #Санжар

Джерело - footboom.com.

Поразка Зорі від норвезького клубу Буде/Глінт — не катастрофа і не вирок для луганської команди.

Про це розповів відомий український тренер Роман Санжар.

"Це не катастрофа і не вирок. Попереду у Зорі, звичайно, дуже складні матчі. Але у футболі все буває. Хто ставив на перемогу Шерифа над Шахтарем? Ось і Зоря, думаю, цілком здатна навіть Рому обіграти, не кажучи вже про софійський ЦСКА. Тільки важливо налагодити все-таки гру в обороні — без цього нічого хорошого чекати не варто!", — вважає Санжар.

Раніше, Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій.

Коментарі ()