Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підсумував невдалий старт команди у Лізі конференції.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми розуміли, що Буде/Глімт - серйозний суперник, у якого є свій тактичний малюнок. У першому таймі була своєрідна розвідка.

У другому таймі перший стандарт надломив нашу команду. А далі індивідуально сильні якості гравців суперника дозволили їм використовувати свої шанси.

Нашого опонента вітаємо з перемогою. Будемо готуватися далі. Уже в неділю у нас чемпіонат і наступна гра. Посипати голову попелом не будемо.

Будь-які ігри, навіть такі, додають досвіду. Тут важливий кожен нюанс і рішення. Зараз проведемо гру в чемпіонаті з Чорноморцем, а потім будемо дивитися далі.

Кожна гра - це нова історія. Зараз ми програли, але попереду матч-відповідь, плюс дві гри з ЦСКА і Ромою. Будемо готуватися, а час все покаже. Зараз сильніше одна команда, а завтра буде сильніше друга", - відзначив Скрипник.