 Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції | Футбол | Champion.com.ua
Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій
Вчора 23:52 1330 1
Буде/Глімт - Зоря 3:1. Огляд матчу Ліги конференції
Сьогодні 08:56 586
Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника
Сьогодні 08:44 805
Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції
Сьогодні 08:12 2483
Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря 3:1. Як це було
Вчора 23:50 16054 3
Мотор переміг Порту у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:25 1131
Прометей впевнено переграв Опаву у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 20:24 720
Шевченко може очолити збірну Туреччини
Вчора 19:09 1935 3
Збірна України втратила дві позиції у рейтингу ФІФА
Вчора 12:40 1478
Пятов відреагував на сенсаційну поразку Шахтаря від Шерифа
Вчора 10:31 4090 3
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота Андрій Дунець
Сьогодні 10:11 237
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy Valeriy Ruchka
Вчора 21:08 516
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями Valeriy Ruchka
Вчора 20:51 639
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 981
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 920
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія Valeriy Ruchka
15.09.2021 17:46 5319
Усик знявся у кліпі скандального гурту
Усик знявся у кліпі скандального гурту Valeriy Ruchka
15.09.2021 12:59 6011 1
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу Valeriy Ruchka
15.09.2021 11:58 1577
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта Андрій Дунець
15.09.2021 10:48 2583
Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів
Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів Дима Копий
15.09.2021 09:58 1904
Прямі трансляції
Навколо спорту

Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції

Сьогодні 08:12 2483 0
Віктор Скрипник прокоментував поразку від Буде/Глімт
Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції
#Зоря

Джерело - zarya-lugansk.com.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підсумував невдалий старт команди у Лізі конференції.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми розуміли, що Буде/Глімт - серйозний суперник, у якого є свій тактичний малюнок. У першому таймі була своєрідна розвідка.

У другому таймі перший стандарт надломив нашу команду. А далі індивідуально сильні якості гравців суперника дозволили їм використовувати свої шанси.

Нашого опонента вітаємо з перемогою. Будемо готуватися далі. Уже в неділю у нас чемпіонат і наступна гра. Посипати голову попелом не будемо.

Будь-які ігри, навіть такі, додають досвіду. Тут важливий кожен нюанс і рішення. Зараз проведемо гру в чемпіонаті з Чорноморцем, а потім будемо дивитися далі.

Кожна гра - це нова історія. Зараз ми програли, але попереду матч-відповідь, плюс дві гри з ЦСКА і Ромою. Будемо готуватися, а час все покаже. Зараз сильніше одна команда, а завтра буде сильніше друга", - відзначив Скрипник.

Раніше, Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій.

Коментарі ()