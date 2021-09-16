Булеца та Мацапура вийдуть у стартовому складі Зорі на матч Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 вересня, у матчі першого туру Ліги конференцій сезону 2021/22 років луганська Зоря на виїзді зустрінеться з норвезькою командою Буде/Глімт.
Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд.
Буде/Глімт: Гайкін, Мое, Сампстед, Ладе, Бьоркан, Берг, Брустад-Фет, Сальтнес, Сольбаккен, Ботгейм, Пеллегріно
Запасні: Смітс, Гейбротен, Ветлесен, Конрадсен, Моберг, Гаген, Нордос, Квіле, Пернамбуко, Мугіша, Коомсон
Актуально: Ліга конференцій. Буде/Глімт - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE
Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жуніор, Назаринна, Кочергін, Булеца, Сайядманеш, Громов, Кабаєв
Запасні: Сапутін, Жилкін, Луньов, Гладкий, Імереков, Фаворов, Овусу, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко