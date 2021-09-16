 Булеца та Мацапура вийдуть у стартовому складі Зорі на матч Ліги конференцій | Футбол | Champion.com.ua
Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря 0:0. ОНЛАЙН
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Булеца та Мацапура вийдуть у стартовому складі Зорі на матч Ліги конференцій

Сьогодні 20:42 277 0
Початок матчу о 22:00
Булеца та Мацапура вийдуть у стартовому складі Зорі на матч Ліги конференцій
#Буде/Глімт, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 вересня, у матчі першого туру Ліги конференцій сезону 2021/22 років луганська Зоря на виїзді зустрінеться з норвезькою командою Буде/Глімт.

Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд.

Буде/Глімт: Гайкін, Мое, Сампстед, Ладе, Бьоркан, Берг, Брустад-Фет, Сальтнес, Сольбаккен, Ботгейм, Пеллегріно

Запасні: Смітс, Гейбротен, Ветлесен, Конрадсен, Моберг, Гаген, Нордос, Квіле, Пернамбуко, Мугіша, Коомсон

Актуально: Ліга конференцій. Буде/Глімт - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE

Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жуніор, Назаринна, Кочергін, Булеца, Сайядманеш, Громов, Кабаєв

Запасні: Сапутін, Жилкін, Луньов, Гладкий, Імереков, Фаворов, Овусу, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко

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