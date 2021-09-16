Визначилися місця проведення наступних двох матчів

Джерело - УАФ.

Молодіжна збірна України домашній матч відбірного турніру Євро-2023 (U-21) з Фарерськими островами проведе у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок третього туру кваліфікації підопічні Руслана Ротаня зіграють 8 жовтня на 15-тисячній арені Стад Франсіс Ле Бле у Бресті (початок матчу о 19.30 за київським часом). А за чотири дні, 12 жовтня, українська команда прийматиме збірну Фарерських островів у Запоріжжі на Славутич-Арені (18.00).

Нагадаємо, що після перемог у перших двох турах над Сербією (1:0) та Вірменією (2:1) молодіжна збірна України із шістьма очками очолює групу Н.