УЄФА оголосив символічну збірну 1-го туру Ліги чемпіонів

Джерело - sportarena.com.
До символічної збірної першого туру групового етапу Ліги чемпіонів потрапив захисник Шерифа Крістіану, який відзначився двома гольовими передачами в матчі з Шахтарем (2:0).
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Символічна збірна 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів:
Воротар: Меньян (Мілан)
Захисники: Алекс Сандро (Ювентус), Крістіану (Шериф), Отаменді (Бенфіка), Жоау Кансельє (Манчестер Сіті)
Півзахисники: Нкунку (РБ Лейпциг), Беллінгем (Боруссія), Гендерсон (Ліверпуль)
Нападники: Алле (Аякс), Левандовський (Баварія), Антоні (Аякс).