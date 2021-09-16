УЄФА оголосив символічну збірну 1-го туру Ліги чемпіонів

Два гравці Аякса потрапили до збірної

До символічної збірної першого туру групового етапу Ліги чемпіонів потрапив захисник Шерифа Крістіану, який відзначився двома гольовими передачами в матчі з Шахтарем (2:0).

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Символічна збірна 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів:

Воротар: Меньян (Мілан)

Захисники: Алекс Сандро (Ювентус), Крістіану (Шериф), Отаменді (Бенфіка), Жоау Кансельє (Манчестер Сіті)

Півзахисники: Нкунку (РБ Лейпциг), Беллінгем (Боруссія), Гендерсон (Ліверпуль)

Нападники: Алле (Аякс), Левандовський (Баварія), Антоні (Аякс).