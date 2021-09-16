Воробей: Шахтар грав дуже повільно

Шахтар не показав свою гру у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шерифа.

Про це розповів колишній форвард гірників і збірної України з футболу Андрій Воробей.

"Шахтар не показав ту гру, якої ми від нього чекали. Він грав дуже повільно. У сучасному футболі так грати не можна. Команда володіла м'ячем 70% ігрового часу, але який сенс, якщо ти повільно граєш з м'ячем?", - сказав Воробей.