Вернидуб пояснив перемогу над Шахтарем

Гравці Шерифа розуміли силу Шахтаря у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер молдавського клубу Юрій Вернидуб.

"Хороша гра, чудовий суперник. Ми розуміли, що Шахтар – постійний учасник Ліги чемпіонів. Розуміли їхню силу, але розумів і також, що мої хлопці їм не поступаються. Дуже за них радий.

Так, грали від оборони, по-іншому з ними не можна. Забили два прекрасних м'ячі, могли і ще забити. Я сьогодні дуже щаслива людина. Думаю, хлопці теж. Мені особисто приємно. Сам із України, 9 років тренував Зорю. Зустрічались там із Шахтарем, виграли всього двічі. Зараз ми зійшлись із "гірниками" в ЛЧ. Обіграти їх в першому матчі у два м'ячі – дорогого коштує.

Чи готовий міняти костюм Постраждає костюм: Вернидуб зізнався, на що готовий у разі перемоги Шерифа над Шахтарем щоразу, якщо успіх повторюватиметься? Чому б і ні? Гроші знайдемо. Такий результат, як сьогодні, повторюся, справжній подарунок. Вдячний усім співробітникам Шерифа. Думаю, що це значуща перемога. Адже з українського досвіду скажу, що кожна перемога над Шахтарем і Динамо дорогого коштує. І сьогоднішня звитяга – не виняток. Щодо кутових: ми розбирали суперника, по-іншому це й не робиться.

Скандування мого імені на трибунах? Я пишаюся, що почув це. Але це не тільки моя заслуга – без цих хлопців перемоги не було б. Плюс дисципліна, розуміння того, що треба робити. Ну і респект уболівальникам, величезний уклін за підтримку. А ми будемо намагатися далі готуватися і проводити ігри так, як останні в Лізі чемпіонів", – розповів Вернидуб.