 Лига конференций. Буде-Глиммт - Заря: смотреть онлайн матч - Мегого, Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря 0:0. ОНЛАЙН
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Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:25 9493 0
Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря 0:0. ОНЛАЙН
#Ліга конференцій, #Зоря, #Буде-Глімт

Джерело - Чемпіон.

30' Хомченовський пробивав з-за меж штрафного майданчика, поруч зі стійкою пролетів м'яч.

28' Пішла подача з кута поля, але захисники Буде відбилися.

27' Класну атаку створили гравці Зорі, але Кабаєв завозився з м'ячем і в підсумку його удар накрили захисники.

25' Цвек підключився до атаки і пробивав по воротах, але над поперечиною пройшов м'яч.

23' Небезпечний простріл на Пеллегріно пішов, але норвезький нападник не зміг обробити м'яч.

21' Пішло закидання на Пеллегріно, але нападник норвезької команди виявився в офсайді.

19' Першим номером зараз грає Зоря, але до удару справа не доходить.

17' Пішла подача у штрафний майданчик Буде, проте Аллахяр трохи не дотягнувся до м'яча.

15' Сальтнес класно відкрився у штрафному майданчику і пробивав у дотик, але Мацапура добре обрав позицію і забрав м'яч у руки.

13' По черзі команди контролюють м'яч і відразу намагаються йти вперед, активно обидві команди діють.

11' Пішла подача у штрафний майданчик, але удар Ботгейма п'ятою виявився дуже неточним.

10' Лівим флангом атакували господарі, але передача на Пеллегріно виявилася засильною.

8' Сальтнес відібрав м'яч у Назаринни біля штрафного майданчика і пробивав по воротах, але м'яч пішов над поперечиною.

6' Кочергін тепер наважився на удар, але вище воріт пішов м'яч.

4' Сольбаккен пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Мацапура без проблем парирував цей удар.

2' Відразу норвезька команда пішла вперед і Пеллегріно прорвався до штрафного майданчика, обійшов Мацапуру, але знайти партнера у штрафному майданчику нападник Буде/Глімт не зміг.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги конференцій.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Буде/Глімт: Гайкін, Мое, Сампстед, Ладе, Бьоркан, Берг, Брустад-Фет, Сальтнес, Сольбаккен, Ботгейм, Пеллегріно

Запасні: Смітс, Гейбротен, Ветлесен, Конрадсен, Моберг, Гаген, Нордос, Квіле, Пернамбуко, Мугіша, Коомсон

АктуальноЛіга конференцій. Буде/Глімт - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE

Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жуніор, Назаринна, Кочергін, Булеца, Сайядманеш, Громов, Кабаєв

Запасні: Сапутін, Жилкін, Луньов, Гладкий, Імереков, Фаворов, Овусу, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко

Луганська Зоря зіграє проти норвезького Буде-Глімта у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться в четвер, 16 вересня, на стадіоні Аспміра у місті Буде. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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