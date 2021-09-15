У матчі першого туру Ліги чемпіонів Шерифу більше пощастило, ніж Шахтарю.

Про це заявив наставник гірників Роберто Де Дзербі.

"Замінив Тете на Марлоса, тому що Тете не дуже добре зіграв сьогодні. Заміну Фернандо - Мудрик планував до початку матчу. Тому що Фернандо важко грати 90 хвилин. А останню заміну вважав потрібною на той момент.

У футболі завжди можна програти. Думаю, що сьогодні нам дуже не щастило, а Шерифу, навпаки, щастило. Але якщо ми програли, значить, що ми винні. Думаю, що в моїй команді є дуже багато сильних футболістів. Але ми ще не стали сильною командою. Ми тільки потенційно можемо стати такою.

Сильна команда не повинна пропускати такі голи, як ми сьогодні. Думаю, ми станемо сильною командою. У нас багато сильних молодих футболістів. Той, хто говорить, що ми вже є сильною командою на сьогодні, говорить неправду. Але я впевнений, що, завдяки наполегливій роботі, я і команда можемо прогресувати", - зазначив Де Дзербі.