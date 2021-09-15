Кальярі призначив нового головного тренера

Команду очолив Вальтер Маццаррі

Новим головним тренером Кальярі став Вальтер Маццаррі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З ним підписано контракт до літа 2024 року.

59-річний фахівець відомий, перш за все, по роботі з Наполі (2009-2013 роки) і з Інтером (2013-2014). Попереднім місцем роботи Маццаррі був Торіно, який він очолював у 2018-2020 роках.

Після трьох турів Серії А нинішнього сезону на рахунку Кальярі 1 очко і 17-те місце в турнірній таблиці.

Вчора Верона призначила на посаду головного тренера Ігоря Тудора.