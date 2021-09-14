Джерело - sportarena.com.
Керівництво Верони призначило Ігоря Тудора новим головним тренером команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт підписаний до кінця нинішнього сезону.
43-річний хорват змінив біля керма Ді Франческо, який був звільнений сьогодні вранці.
Протягом тренерської кар'єри Тудор очолював Хайдук зі Спліта, ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай і Удінезе. У минулому сезоні він був асистентом Андреа Пірло в Ювентусі.
Верона стартувала в чемпіонаті Італії з трьох поразок. У неділю, 19 вересня, Верона зіграє з Ромою.