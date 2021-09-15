Жезус: Якщо хтось і заслужив перемогу, то це Бенфіка

Бенфіка розчарована нічиєю з Динамо у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Жорже Жезус.

"Бенфіка не змогла повністю показати свій рівень гри. Ми не створили достатньо чудових моментів для взяття воріт. Ми контролювали майже всю гру, але не змогли довершити її.

Ми налаштовувалися на такий поєдинок, але ми не повністю задоволені, оскільки не виграли. У футболі не завжди перемагає той, хто веде гру. За дві хвилини до кінця ми майже програли матч, в якому якщо хтось і заслужив перемогу, то це Бенфіка", – розповів Жезус.