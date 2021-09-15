Визначився найкращий гравець Динамо у матчі проти Бенфіки

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Динамо Денис Бойко став найкращим гравцем команди у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.
Про це повідомляють SofaScore і WhoScored.
У матчі Бойко зіграв на нуль та зробив 4 сейви. Голкіпер киян отримав 7,7 балів від SofaScore і 7,6 - від WhoScored.
Український форвард Бенфіки Роман Яремчук отримав найнижчі оцінки (6,1 і 6,3) серед гравців португальської команди, що вийшли в старті.
SofaScore:
WhoScored:
Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів.