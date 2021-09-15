Визначився найкращий гравець Динамо у матчі проти Бенфіки

Став відомий найкращий гравець Динамо

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Динамо Денис Бойко став найкращим гравцем команди у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це повідомляють SofaScore і WhoScored.

У матчі Бойко зіграв на нуль та зробив 4 сейви. Голкіпер киян отримав 7,7 балів від SofaScore і 7,6 - від WhoScored.

Український форвард Бенфіки Роман Яремчук отримав найнижчі оцінки (6,1 і 6,3) серед гравців португальської команди, що вийшли в старті.

SofaScore:

WhoScored:

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів.