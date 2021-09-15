Яремчук: У роздягальні Бенфіки сумно

Гравці Бенфіки розчаровані нічиєю з Динамо у 1 турі групового етапу ліги чемпіонів.

Про це розповів український нападник португальського клубу Роман Яремчук.

"М'яко кажучи, дуже непросто, адже всіх хлопців знаю, як вони готуються. Знаю сильні сторони Динамо. Звичайно, дуже непросто, перш за все, ментально підходити до таких матчів. Ми не перемогли. В кінці могли навіть програти. Звичайно, я незадоволений. Але одне очко на виїзді – теж непогано.

У нашій команді завжди максимальні цілі. Ми не дивимося, проти кого граємо, завжди хочемо три очки. У наступних матчах будемо готуватися тільки до перемог. У молоді Динамо хороший рівень. Ми вже бачили на чемпіонаті Європи, що вони грають. Молодці, прогрес є. Я ж не експерт, не мені коментувати їхню гру. Я можу коментувати свою команду.

Який настрій у роздягальні? Сумний, звичайно. Такий довгий важкий переліт. Хотілося показати виграшний матч, а наприкінці могли програти. Трохи відчувається напруга", - відзначив Яремчук в ефірі MEGOGO.