 Ліга чемпіонів. Інтер - Реал 0:1. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар сенсаційно програв Шерифу Вернидуба у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:37 1177 2
Брюгге відібрав очки у ПСЖ, Аякс знищив Спортінг. Результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 264
Ліга чемпіонів. Інтер - Реал 0:1. Як це було
Вчора 23:51 2806
Де Дзербі: У футболі завжди можна програти
Вчора 22:54 651
Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря: онлайн-трансляція
Вчора 22:49 2951
Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар 2:0. Як це було
Вчора 21:34 18449 2
Матч Ліги чемпіонів. Шериф - Шахтар: матч-центр
Вчора 19:43 12644 4
Маліновський різко відповів Петракову
Вчора 13:44 4108 3
Буде/Глімт - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій
Вчора 11:16 826
Шериф - Шахтар: анонс і прогноз на матчі Ліги чемпіонів
Вчора 09:49 3244
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія Valeriy Ruchka
Вчора 17:46 3341
Усик знявся у кліпі скандального гурту
Усик знявся у кліпі скандального гурту Valeriy Ruchka
Вчора 12:59 4234 1
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу Valeriy Ruchka
Вчора 11:58 845
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта Андрій Дунець
Вчора 10:48 1996
Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів
Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів Дима Копий
Вчора 09:58 927
Роналду відправив у нокаут стюарда під час розминки
Роналду відправив у нокаут стюарда під час розминки Андрій Дунець
14.09.2021 20:46 2628
Роналду забив за МЮ в Лізі чемпіонів уперше після 13-річної перерви
Роналду забив за МЮ в Лізі чемпіонів уперше після 13-річної перерви Андрій Дунець
14.09.2021 20:37 1063
Олександр Шовковський: Мені дуже близька місія Parimatch Foundation — розвивати дітей через спорт
Олександр Шовковський: Мені дуже близька місія Parimatch Foundation — розвивати дітей через спорт Андрій Дунець
14.09.2021 17:24 728
Моралес: Футболіст з українським паспортом у Європі є бомжем
Моралес: Футболіст з українським паспортом у Європі є бомжем Андрій Дунець
14.09.2021 15:42 2651
Фото дня. Футболіст сходив до вбиральні під час матчу
Фото дня. Футболіст сходив до вбиральні під час матчу Андрій Дунець
14.09.2021 12:24 1950
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун Valeriy Ruchka
13.09.2021 14:49 722
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції Valeriy Ruchka
13.09.2021 14:19 2168
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками Valeriy Ruchka
13.09.2021 13:58 438
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером Valeriy Ruchka
13.09.2021 12:03 1125
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open Valeriy Ruchka
13.09.2021 11:09 1290
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ліга чемпіонів. Інтер - Реал 0:1. Як це було

Вчора 23:51 2806 0
Ліга чемпіонів. Інтер - Реал 0:1. Як це було
#Реал, #Інтер, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Мадридський Реал здобвуває мінімальну перемогу над Інтером!

90' Камавінга збив Дюмфріса у центрі поля. Остання нагода для Інтера відігратися.

90' Заміна в складі Реалу. Замість Вінісіуса на поле вийшов Асенсіо.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

89' ГОООООЛ! Реал відкриває рахунок у матчі! Вальверде класно знайшов Камавінгу в штрафному майданчику, француз  продовжив у центр на Родріго, який у дотик відправив м'яч у ворота.

88' Бастоні грубо наступив на ногу Карвахалю, але арбітр не помітив цей момент, аут на користь Інтера.

87' Класно в контратаку втікали мадридці, Родріго віддав у центр на Бензема, той викотив під удар Вінісіусу, але постріл бразильця заблокував Шкриньяр.

85' Не сильно поспішають команди в атаку, схоже, що ніхто не хоче ризикувати результатом.

83' Остання заміна в Інтера. Замість Барелли на поле вийшов Весіно.

81' Вінісіус класний удар з-за меж штрафного майданчика наносив, але Шкриньяр заблокував цей постріл.

79' Заміна в складі Реалу. Замість Модрича на поле вийшов молодий Камавінга.

77' Відаль намагався завдати удар з-за меж штрафного майданчика, але цей простріл встигли накрити захисники.

75' Втікав у контратаку Інтер, але трохи перетримав Корреа м'яч і захисники Реала встигли повернутися і повернути м'яч собі.

73' Тепер Вінісіус класно втік від Шкриньяра на фланзі і намагався пробити по воротах, але м'яч пішов на кутовий від ноги захисника.

72' Каземіро виконував подачу на дальню стійку, але Дюмфріс відтіснив Вінісіуса від м'яча.

70' Модрич зі стандарту виконував подачу, але "нерадзуррі" відбилися.

69' Пішла подача в штрафний майданчик Реалу, але Куртуа вийшов і забрав м'яч у руки.

68' Дюмфріс виконував простріл у штрафний майданчик, але Алаба перевів м'яч на кутовий.

66' Подвійна заміна в складі Інтера. Замість Чалханоглу та Мартінеса на поле вийшли Відаль та Корреа.

65' Заміна в складі Реалу. Замість Васкеса на полі з'явився Родріго.

64' Дюмфріс намагався по флангу прорватися, але у боротьбі з Начо випустив м'яч за межі поля.

62' Васкес обігрувався у стіночку з Бенземою і впав у боротьбі із захисником, проте свисток арбітра промовчав.

60' Алаба у підкаті зірвав контратаку Інтера. Суддя нагородив австрійця жовтою карткою.

59' Мілітао навішував у штрафний майданчик, але Ханданович у стрибку вибив м'яч подалі від своїх воріт.

57' Бензема класно скинув під удар Карвахалю. який намагався потужно пробити, але Ханданович впроався.

55' Подвійна заміна в складі Інтера. Замість Перішича та Дарміана на поле вийшли Дімарко та Дюмфріс.

54' Після подачі з кутового Джеко класно пробивав головою, але Куртуа у неймовірному стрибку врятував свою команду.

53' Вальверде отримав м'яч у штрафному майданчику і намагався пробити, але вийшло дуже зависоко.

51' Намагалися "вершкові" розіграти корнер, але вийшло невдало, "нерадзуррі" відбилися.

50' Бензема намагався прострілити у штрафний майданчик, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

48' Алаба намагався вирізати у штрафний майданчик на Бензему, але трохи засильною вийшла ця передача і Ханданович забрав м'яч у руки.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Інтер та Реал не забивали голів, усе вирішиться у другій половині гри.

45' Мартінес отримав жовту картку за неспортивну поведінку.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Тепер Брозович збив Начо у центрі поля. Штрафний для Реалу.

44' Чалханоглу не встиг у підкат піти чистий проти Каземіро і порушив правила, арбітр обмежився усним попередженням.

42' Вальверде пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у Шкриньяра.

40' Барелла прорвався по флангу і прострілював у штрафний майданчик, але Куртуа перехопив цей пас.

38' Тепер Брозович пробивав з-за меж штрафного майданчика і знову небезпечно вийшло, м'яч поруч зі стійкою пройшов.

37' Мартінес відірвався від Алаби і пробивав по воротах, м'яч біля штанги пролетів.

36' Мілітао класно пробивав після подачі з кутового, м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою.

35' Бензема скористався обрізкою від Де Врея і заробив кутовий для своєї команди.

33' Перехопили мадридці ініціативу, але поки гострих моментів "вершкові" не створюють.

31' Карвахаль виконував подачу у володіння Хандоновича, але словенський голкіпер забрав м'яч у руки.

29' Ще крос пішов у штрафний майданчик Інтера, але Бензема не зміг підлаштуватися під м'яч і пробити вже майже у порожні ворота.

28' Вальверде розігнав непогану контратаку і виконував простріл у штрафний майданчик, але ніхто з партнерів не зміг зачепитися за м'яч.

26' Начо прямою ногою пішов у боротьбі з Дарміаном, але суддя обмежився усним попередженням.

24' Перішич намагався на фланзі виконати подачу, але Карвахаль накрив спробу хорвата.

22' Контролює Інтер м'яч, створює позиційні атаки, Реал поки грає другим номером і намагається грати на контратаках.

20' Класний простріл пішов у штрафний майданчик Реала, але Каземіро встиг повернутися і перехопив цей пас.

18' Перішич класно прорвався лівим флангом, подавав на Мартінеса і той класно пробив головою, але Куртуа врятував свою команду.

16' Чалханоглу виконував подачу зі штрафного, але удар Перішича виявився неточним.

14' Брозович справа непогано навісив на дальню штангу на Перішича, але кут був гострий і м'яч пішов у сітку із зовнішньої сторони.

12' Трохи краще виглядає Інтер на перших хвилинах, кілька хороших атак господарі вже провели. Реал поки попереду нічого показати не може.

10' Пішла подача з корнера і Шкриньяр небезпечно пробивав, але м'яч трохи вище воріт полетів.

9' Джеко відкрився у штрафноу майданчику і пробивав по воротах, але ногою зміг відбити м'яч Куртуа! Шкриньяр грав на добиванні, проте м'яч полетів на кутовий!

8' Модрич виконував подачу у штрафний майданчик зі стандарту, але захисники Інтера відбилися.

6' Закидання пішло на Мартінеса, але аргентинець втратив м'яч у боротьбі із захисниками.

4' Намагався Бензема допомогти своїм партнерам у центрі поля, але обігратися з Вінісіусом не вдалося - м'яч втрачено.

2' Контролюють м'яч по черзі команди, не поспішають вони атакувати.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Мадридський Реал зіграє проти міланського Інтера в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 15 вересня, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.

Коментарі ()