Ліга чемпіонів. Інтер - Реал 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Мадридський Реал здобвуває мінімальну перемогу над Інтером!

90' Камавінга збив Дюмфріса у центрі поля. Остання нагода для Інтера відігратися.

90' Заміна в складі Реалу. Замість Вінісіуса на поле вийшов Асенсіо.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

89' ГОООООЛ! Реал відкриває рахунок у матчі! Вальверде класно знайшов Камавінгу в штрафному майданчику, француз продовжив у центр на Родріго, який у дотик відправив м'яч у ворота.

88' Бастоні грубо наступив на ногу Карвахалю, але арбітр не помітив цей момент, аут на користь Інтера.

87' Класно в контратаку втікали мадридці, Родріго віддав у центр на Бензема, той викотив під удар Вінісіусу, але постріл бразильця заблокував Шкриньяр.

85' Не сильно поспішають команди в атаку, схоже, що ніхто не хоче ризикувати результатом.

83' Остання заміна в Інтера. Замість Барелли на поле вийшов Весіно.

81' Вінісіус класний удар з-за меж штрафного майданчика наносив, але Шкриньяр заблокував цей постріл.

79' Заміна в складі Реалу. Замість Модрича на поле вийшов молодий Камавінга.

77' Відаль намагався завдати удар з-за меж штрафного майданчика, але цей простріл встигли накрити захисники.

75' Втікав у контратаку Інтер, але трохи перетримав Корреа м'яч і захисники Реала встигли повернутися і повернути м'яч собі.

73' Тепер Вінісіус класно втік від Шкриньяра на фланзі і намагався пробити по воротах, але м'яч пішов на кутовий від ноги захисника.

72' Каземіро виконував подачу на дальню стійку, але Дюмфріс відтіснив Вінісіуса від м'яча.

70' Модрич зі стандарту виконував подачу, але "нерадзуррі" відбилися.

69' Пішла подача в штрафний майданчик Реалу, але Куртуа вийшов і забрав м'яч у руки.

68' Дюмфріс виконував простріл у штрафний майданчик, але Алаба перевів м'яч на кутовий.

66' Подвійна заміна в складі Інтера. Замість Чалханоглу та Мартінеса на поле вийшли Відаль та Корреа.

65' Заміна в складі Реалу. Замість Васкеса на полі з'явився Родріго.

64' Дюмфріс намагався по флангу прорватися, але у боротьбі з Начо випустив м'яч за межі поля.

62' Васкес обігрувався у стіночку з Бенземою і впав у боротьбі із захисником, проте свисток арбітра промовчав.

60' Алаба у підкаті зірвав контратаку Інтера. Суддя нагородив австрійця жовтою карткою.

59' Мілітао навішував у штрафний майданчик, але Ханданович у стрибку вибив м'яч подалі від своїх воріт.

57' Бензема класно скинув під удар Карвахалю. який намагався потужно пробити, але Ханданович впроався.

55' Подвійна заміна в складі Інтера. Замість Перішича та Дарміана на поле вийшли Дімарко та Дюмфріс.

54' Після подачі з кутового Джеко класно пробивав головою, але Куртуа у неймовірному стрибку врятував свою команду.

53' Вальверде отримав м'яч у штрафному майданчику і намагався пробити, але вийшло дуже зависоко.

51' Намагалися "вершкові" розіграти корнер, але вийшло невдало, "нерадзуррі" відбилися.

50' Бензема намагався прострілити у штрафний майданчик, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

48' Алаба намагався вирізати у штрафний майданчик на Бензему, але трохи засильною вийшла ця передача і Ханданович забрав м'яч у руки.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Інтер та Реал не забивали голів, усе вирішиться у другій половині гри.

45' Мартінес отримав жовту картку за неспортивну поведінку.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Тепер Брозович збив Начо у центрі поля. Штрафний для Реалу.

44' Чалханоглу не встиг у підкат піти чистий проти Каземіро і порушив правила, арбітр обмежився усним попередженням.

42' Вальверде пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у Шкриньяра.

40' Барелла прорвався по флангу і прострілював у штрафний майданчик, але Куртуа перехопив цей пас.

38' Тепер Брозович пробивав з-за меж штрафного майданчика і знову небезпечно вийшло, м'яч поруч зі стійкою пройшов.

37' Мартінес відірвався від Алаби і пробивав по воротах, м'яч біля штанги пролетів.

36' Мілітао класно пробивав після подачі з кутового, м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою.

35' Бензема скористався обрізкою від Де Врея і заробив кутовий для своєї команди.

33' Перехопили мадридці ініціативу, але поки гострих моментів "вершкові" не створюють.

31' Карвахаль виконував подачу у володіння Хандоновича, але словенський голкіпер забрав м'яч у руки.

29' Ще крос пішов у штрафний майданчик Інтера, але Бензема не зміг підлаштуватися під м'яч і пробити вже майже у порожні ворота.

28' Вальверде розігнав непогану контратаку і виконував простріл у штрафний майданчик, але ніхто з партнерів не зміг зачепитися за м'яч.

26' Начо прямою ногою пішов у боротьбі з Дарміаном, але суддя обмежився усним попередженням.

24' Перішич намагався на фланзі виконати подачу, але Карвахаль накрив спробу хорвата.

22' Контролює Інтер м'яч, створює позиційні атаки, Реал поки грає другим номером і намагається грати на контратаках.

20' Класний простріл пішов у штрафний майданчик Реала, але Каземіро встиг повернутися і перехопив цей пас.

18' Перішич класно прорвався лівим флангом, подавав на Мартінеса і той класно пробив головою, але Куртуа врятував свою команду.

16' Чалханоглу виконував подачу зі штрафного, але удар Перішича виявився неточним.

14' Брозович справа непогано навісив на дальню штангу на Перішича, але кут був гострий і м'яч пішов у сітку із зовнішньої сторони.

12' Трохи краще виглядає Інтер на перших хвилинах, кілька хороших атак господарі вже провели. Реал поки попереду нічого показати не може.

10' Пішла подача з корнера і Шкриньяр небезпечно пробивав, але м'яч трохи вище воріт полетів.

9' Джеко відкрився у штрафноу майданчику і пробивав по воротах, але ногою зміг відбити м'яч Куртуа! Шкриньяр грав на добиванні, проте м'яч полетів на кутовий!

8' Модрич виконував подачу у штрафний майданчик зі стандарту, але захисники Інтера відбилися.

6' Закидання пішло на Мартінеса, але аргентинець втратив м'яч у боротьбі із захисниками.

4' Намагався Бензема допомогти своїм партнерам у центрі поля, але обігратися з Вінісіусом не вдалося - м'яч втрачено.

2' Контролюють м'яч по черзі команди, не поспішають вони атакувати.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Мадридський Реал зіграє проти міланського Інтера в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 15 вересня, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.