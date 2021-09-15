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Ліга чемпіонів. Інтер - Реал 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:45 2310 0
Ліга чемпіонів. Інтер - Реал 0:0. ОНЛАЙН
#Реал, #Інтер, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Завершується перший тайм. Інтер та Реал не забивали голів, усе вирішиться у другій половині гри.

45' Мартінес отримав жовту картку за неспортивну поведінку.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Тепер Брозович збив Начо у центрі поля. Штрафний для Реалу.

44' Чалханоглу не встиг у підкат піти чистий проти Каземіро і порушив правила, арбітр обмежився усним попередженням.

42' Вальверде пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у Шкриньяра.

40' Барелла прорвався по флангу і прострілював у штрафний майданчик, але Куртуа перехопив цей пас.

38' Тепер Брозович пробивав з-за меж штрафного майданчика і знову небезпечно вийшло, м'яч поруч зі стійкою пройшов.

37' Мартінес відірвався від Алаби і пробивав по воротах, м'яч біля штанги пролетів.

36' Мілітао класно пробивав після подачі з кутового, м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою.

35' Бензема скористався обрізкою від Де Врея і заробив кутовий для своєї команди.

33' Перехопили мадридці ініціативу, але поки гострих моментів "вершкові" не створюють.

31' Карвахаль виконував подачу у володіння Хандоновича, але словенський голкіпер забрав м'яч у руки.

29' Ще крос пішов у штрафний майданчик Інтера, але Бензема не зміг підлаштуватися під м'яч і пробити вже майже у порожні ворота.

28' Вальверде розігнав непогану контратаку і виконував простріл у штрафний майданчик, але ніхто з партнерів не зміг зачепитися за м'яч.

26' Начо прямою ногою пішов у боротьбі з Дарміаном, але суддя обмежився усним попередженням.

24' Перішич намагався на фланзі виконати подачу, але Карвахаль накрив спробу хорвата.

22' Контролює Інтер м'яч, створює позиційні атаки, Реал поки грає другим номером і намагається грати на контратаках.

20' Класний простріл пішов у штрафний майданчик Реала, але Каземіро встиг повернутися і перехопив цей пас.

18' Перішич класно прорвався лівим флангом, подавав на Мартінеса і той класно пробив головою, але Куртуа врятував свою команду.

16' Чалханоглу виконував подачу зі штрафного, але удар Перішича виявився неточним.

14' Брозович справа непогано навісив на дальню штангу на Перішича, але кут був гострий і м'яч пішов у сітку із зовнішньої сторони.

12' Трохи краще виглядає Інтер на перших хвилинах, кілька хороших атак господарі вже провели. Реал поки попереду нічого показати не може.

10' Пішла подача з корнера і Шкриньяр небезпечно пробивав, але м'яч трохи вище воріт полетів.

9' Джеко відкрився у штрафноу майданчику і пробивав по воротах, але ногою зміг відбити м'яч Куртуа! Шкриньяр грав на добиванні, проте м'яч полетів на кутовий!

8' Модрич виконував подачу у штрафний майданчик зі стандарту, але захисники Інтера відбилися.

6' Закидання пішло на Мартінеса, але аргентинець втратив м'яч у боротьбі із захисниками.

4' Намагався Бензема допомогти своїм партнерам у центрі поля, але обігратися з Вінісіусом не вдалося - м'яч втрачено.

2' Контролюють м'яч по черзі команди, не поспішають вони атакувати.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Мадридський Реал зіграє проти міланського Інтера в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 15 вересня, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.

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