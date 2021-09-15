Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

52' Педріньо відкрився між лініями і пробивав по воротах, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

51' Після навісу від Майкона пробивав Марлон, але м'яч пішов повз ворота.

50' Увірвався в штрафну суперника Фернандо, розхитав захисника і прострілив уздовж воріт, але Арболеда виніс м'яч на кутовий.

48' З флангу Додо навісив у центр штрафного, де пробити міг Педріньо, але на виході голкіпер виніс м'яч кулаком.

47' Заміна відбулася в складі Шахтаря. Замість Тете на полі з'явився Марлос.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Шериф Юрія Вернидуба мінімально переграє Шахтар.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Майкон виконував подачу на дальню стійку, але м'яч перелетів усіх і пішов за межі поля.

42' Дуланто грубим підкатом збив Тете. Жота картка для захисника Шерифа.

40' Тонким пасом Педріньо вирізав в штрафну, куди вривався Траоре, але на виході перехопив цей пас голкіпер.

38' З флангу Фернандо закинув на хід Ісмаїлі, але того від м'яча корпусом відтіснив Костаназа.

36' Педріньо на фланзі відібрав м'яч і намагався пробити по воротах, але влучив у спину захиснику.

35' Втікав Шериф у контратаку, але Додо встиг повернутися в захист і відібрати м'яч.

34' Накрутив суперника на фланзі Фернандо і віддав в центр на Траоре, який пробив з розвороту, але в падінні Атанасіадіс перевів м'яч на кутовий.

32' З кута поля навісив Кастаньєда на ближню стійку, але тут виніс м'яч Ісмаїлі за бокову лінію.

30' Зачепився за м'яч перед штрафним суперника Тете і скинув на хід Траоре, але перехопив цей пас Дуланто.

28' Після подачі з кутового на підборі зіграв Педріньо і пробивав з льоту, але м'яч полетів трохи повз ворота.

27' Віддавав Додо по флангу на хід Тете, який прострілив у дотик, але м'яч від ноги захисника полетів на кутовий.

25' Після навісу з кутового від Ісмаїлі пробив головою Марлон, але м'яч до воріт не дійшов. Захисники вибили снаряд подалі від своїх воріт.

23' Протягнув м'яч по центру до штрафного суперника Кастаньєда і пробив по воротах, але м'яч у підкаті заблокував Марлон.

21' Обрізався на своїй половині поля Матвієнко, подарувавши м'яч Коловосу, але той пробив з розвороту точно в руки Пятову.

19' Майкон збив Траоре у центрі поля. Штрафний для Шерифа.

17' З флангу навісив Додо у центр штрафного на Траоре, але тому дістатися до м'яча не дозволили захисники.

15' Гол! Шахтар пропускає! Обрізався Тете на фланзі, подарувавши м'яч Крістіано, який втік по флангу і навісив у штрафну, де Адама Траоре в падінні пробив у оточенні захисників. М'яч залетів точно під поперечину.

14' На фланзі Фернандо підхопив м'яч і віддав на хід на Траоре, але цей пас перехопив в підкаті захисник.

12' З кутового навісив Майкон в штрафну на Траоре, але тому пробити по воротах не дозволив у верховій боротьбі Фернандо.

10' Змістився Тете на швидкості з флангу до центру і пробив з дальньої дистанції, але м'яч звалився з ноги і пішов за межі поля.

8' Педріньо перехопив м'яч і намагався пробити по воротах відразу, але влучив у захисника.

6' Аддо грубо заїхав по ногах Майкону в центрі поля. Арбітр обмежився усним попередженням.

4' Контролює Шахтар м'яч, але дуже повільно просувається вперед.

2' Коловос виконував закидання на Траоре, проте вінгер Шерифа не зміг нормально обробити м'яч і зберегти його.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шериф: Атанасіадіс, Арболеда, Траоре А., Кастаньєда, Фернандо, Яхшибоєв, Аддо, Коловос, Тілль С., Дуланто

Запасні: Челядник, Пащенко, Раделич, Джельєн, Кожохар, Ніколов, Бруно, Кожокару, Ярсане

Шахтар: Пятов, Додо, Марлон, Майкон, Маркос, Тете, Матвієнко, Траоре Л., Педріньйо, Фернандо, Ісмаїлі

Запасні: Шевченко, Вітао, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан, Бондар

Донецький Шахтар зіграє проти Шерифа нашого Юрія Вернидуба у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 15 вересня, на стадіоні Шериф у Тирасполі. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.