Баварія розгромила Барселону. Результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У першому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років відбулися 5 матчів.
Ліга чемпіонів-2021/22
Груповий етап
1 тур, 14 вересня
Група Е
Барселона - Баварія 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Мюллер, 0:2 - 56 Левандовський, 0:3 - 85 Левандовський
Група F
Вільярреал - Аталанта 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Фройлер, 1:1 - 39 Трігерос, 2:1 - 73 Груневелд, 2:2 - 83 Госенс
Група G
Лілль - Вольфсбург 0:0
Група Н
Мальме - Ювентус 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 23 Сандро, 0:2 - 45 Дибала, 0:3 - 45+1 Мората
Челсі - Зеніт 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 69 Лукаку
Раніше, Динамо зіграло внічию з Бенфікою.