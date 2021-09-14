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Баварія розгромила Барселону. Результати матчів Ліги чемпіонів

Вчора 23:57 286 0
Левандовський оформив дубль у матчі з Барселоною
Баварія розгромила Барселону. Результати матчів Ліги чемпіонів
#Баварія, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

У першому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років відбулися 5 матчів.

Ліга чемпіонів-2021/22
Груповий етап
1 тур, 14 вересня
Група Е

Барселона - Баварія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Мюллер, 0:2 - 56 Левандовський, 0:3 - 85 Левандовський

Група F

Вільярреал - Аталанта 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Фройлер, 1:1 - 39 Трігерос, 2:1 - 73 Груневелд, 2:2 - 83 Госенс

Група G

Лілль - Вольфсбург 0:0

Група Н

Мальме - Ювентус 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 23 Сандро, 0:2 - 45 Дибала, 0:3 - 45+1 Мората

Челсі - Зеніт 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Лукаку

Раніше, Динамо зіграло внічию з Бенфікою.

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