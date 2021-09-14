Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду повторив рекорд за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє Sportarena.com.
Сьогодні португалець вийшов у старті проти Янг Бойз в матчі першого туру групового раунду. Ця гра стала для нього 177-й в Лізі чемпіонів.
За кількістю матчів в найпрестижнішому єврокубковому турнірі Роналду зрівнявся з колишнім воротарем Реала і Порту Ікером Касільясом.
Роналду забив Янг Бойз на 13-й хвилині, але Манчестер Юнайтед програв Янг Бойз (1:2).