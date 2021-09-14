Янг Бойз сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед. Результати матчів Ліги чемпіонів

Гол Роналду не приніс перемогу МЮ

Джерело - Чемпіон.

Двома матчами стартував груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років.

У першому таймі матчу Севілья - Зальцбург було призначено аж чотири пенальті, з яких три у ворота Севільї. З цих трьох пенальті було реалізовано лише один. На 50-ій хвилині Севілья залишилася у меншості - Несірі отримав друге попередження.

Янг Бойз вдома зіграв внічию з МЮ. На 13-ій хвилині Роналду вивів вперед Манчестер Юнайтед. На 35-ій хвилині МЮ залишився у меншості - червону картку отримав Ван-Біссака. У середині другого тайму Янг Бойз завдяки голу Нгамалю зрівняв рахунок. У компенсовані хвилини матчу Янг Бойз вирвав перемогу.

Ліга чемпіонів-2021/22

Груповий етап

1 тур, 14 вересня

Група G

Севілья - Зальцбург 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 21 Сучич (пен), 1:1 - 42 Ракитич (пен)

Група F

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Роналду, 1:1 - 66 Нгамалю, 2:1 - 90+5 Сібачо