Боруссія повісила цінник на Беллінгема

Джерело - isport.ua.
Керівництво дортмундської Боруссії визначилося з сумою, яку хоче виручити з продажу півзахисника Джуда Беллінгема.
Про це повідомляє Daily Mail.
Джмелі будуть готові розстатися з 18-річним англійцем в тому випадку, якщо потенційний покупець запропонує 100 мільйонів євро.
У придбанні талановитого футболіста зацікавлені два англійські клуби - Ліверпуль і Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Беллінгем перейшов в дортмундський клуб з Бірмінгема. У поточному сезоні він провів за джмелів шість матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Беллінгем вперше спробував пиво, святкуючи гол Голанда.