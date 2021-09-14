Боруссія повісила цінник на Беллінгема

Боси джмелів готові розcтатися з юним англійцем

Керівництво дортмундської Боруссії визначилося з сумою, яку хоче виручити з продажу півзахисника Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє Daily Mail.

Джмелі будуть готові розстатися з 18-річним англійцем в тому випадку, якщо потенційний покупець запропонує 100 мільйонів євро.

У придбанні талановитого футболіста зацікавлені два англійські клуби - Ліверпуль і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Беллінгем перейшов в дортмундський клуб з Бірмінгема. У поточному сезоні він провів за джмелів шість матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем вперше спробував пиво, святкуючи гол Голанда.