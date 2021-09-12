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Юний гравець Боруссії вперше спробував пиво прямо під час матчу

Сьогодні 10:58 Valeriy Ruchka 307 0
Юний гравець Боруссії вперше спробував пиво прямо під час матчу

Джерело - Чемпiон.

Дортмундська Боруссія в матчі четвертого туру чемпіонату Німеччини обіграла на виїзді Байєр (4:3)

Під час цієї зустрічі стався кумедний інцидент з юним гравцем "джмелів" Джудом Беллінгемом. На 77-й хвилині зустрічі форвард команди Ерлінг Голанд реалізував пенальті, і цей гол дозволив дортмундцям вийти вперед.

Голанд побіг святкувати до кутового прапорця, а з ним і інші гравці команди, в тому числі і Беллінгем.

Фанати Байєра освистували гравців і почали кидати в них стаканчики. Одину із таких склянок із пивом зловив Беллінгем і зробив ковток. 

Пізніше в соціальних мережах 18-річний англієць виставив кілька фотографій цього моменту і зізнався, що вперше спробував пиво.

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