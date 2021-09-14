Фахівець не протримався в клубі довше трьох турів

Італійського фахівця Еусебіо Ді Франческо звільнили з посади головного тренера Верони.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з ним клуб залишив також увесь тренерський штаб.

Нагадаємо, що 52-річний Ді Франческо очолив Верону в червні 2021 року. Під його керівництвом клуб провів три матчі в Серії А і зазнав три поразки.

Нагадаємо, що раніше Ді Франческо через невдалі результати звільнили з Кальярі. До цього у 2019-му році після семи турів залишив Сампдорію. Також в послужному списку тренера Віртус Ланчано, Пескара, Лечче, Сассуоло, Рома.

Раніше, Болонья переграла Верону у 3 турі Серії А.