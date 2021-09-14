Джерело - sport.ua.
Італійського фахівця Еусебіо Ді Франческо звільнили з посади головного тренера Верони.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Разом з ним клуб залишив також увесь тренерський штаб.
Нагадаємо, що 52-річний Ді Франческо очолив Верону в червні 2021 року. Під його керівництвом клуб провів три матчі в Серії А і зазнав три поразки.
Нагадаємо, що раніше Ді Франческо через невдалі результати звільнили з Кальярі. До цього у 2019-му році після семи турів залишив Сампдорію. Також в послужному списку тренера Віртус Ланчано, Пескара, Лечче, Сассуоло, Рома.
Раніше, Болонья переграла Верону у 3 турі Серії А.