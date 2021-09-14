Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Бенфіка 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо та Бенфіка розписали нульову нічию, хоч кияни і забили наприкінці поєдинку.

90' Арбітр скасував гол, але не зрозуміло, у якому моменті був офсайд.

90' ГОООООООЛ! Динамо виходить вперед! Гармаш виконав закидання у штрафний майданчик, де відкрився Шапаренко і пробив повз голкіпера.

90' Подавав Шапаренко з кутового, Гармаш пробивав, але Влаходімос перевів м'яч на кутовий.

90' Шапаренко з-за меж штрафного пробивав, Микола влучив у стійку, а Буяльський на добиванні влучив у Влаходімоса.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Зачепив у підкаті словенець Рафу Сілву і португальський вінгер не може гру продовжити. Замість нього на поле вийшов Піцці.

86' Вербич у центрі поля класно у підкат пішов і повернув м'яч своїй команді.

85' Заміна в складі Бенфіки. Замість Маріо на поле вийшов Таарабт.

84' Пішла подача від Грімальдо, але кияни відбилися.

83' Вербич порушив правила біля власного штрафного майданчика.

81' Гармаш прямою ногою пішов у Маріо, арбітр показав спочатку жовту, потім дістав червону, але виявилося, що Ентоні Тейлор просто переплутав кількість карток в Дениса.

79' Гармаш грубо пішов у підкат, хоча українець зіграв у м'яч, але усну бесіду арбітр з ним провів.

77' Караваєв прострілював у штрафний майданчик, Отаменді повз м'яч махнув ногою, але Вербич не зміг дотягнутися до м'яча.

75' Подвійна заміна в Динамо. Замість Циганкова та Де Пени на поле вийшли Караваєв та Вербич.

74' Маріо сфолив проти Гармаша на половині поля Динамо.

73' Забарний грубо зіграв проти Нуньєса на фланзі, жовта картка для захисника Динамо.

72' Де Пена намагався з Миколенком обігратися, але Віталій опинився в положенні поза грою.

71' Вайгль за футболку схопив Буяльського, жовта для німецького хавбека.

69' Миколенко намагався виконати закидання на Гармаша, але Денис виявився у мінімальному офсайді.

67' Пішла подача з корнера, але португальці відбилися, на підбирані першим був Де Пена, який намагався з льоту пробити, але його удар заблокували.

66' Сидорчук виконував закидання на Циганкова, але Грімальдо в останній момент вибив м'яч на кутовий.

65' Дарвін намагався на фланзі обіграти Циганкова, але втратив м'яч у боротьбі з українським вінгером.

63' Сілва прорвався до штрафного майданчика і пробивав по воротах, але Забарний урятував свою команду, заблокувавши м'яч.

61' Баварія тим часом подвоїла рахунок у матчі з Барселоною.

60' Також Мірча Луческу провів одну заміну. Замість Іллі Шкуріна на поле вийшов Денис Гармаш.

59' Потрійна заміна в складі Бенфіки. Замість Евертона, Яремчука та Жілберто на поле вийшли Радоньїч, Нуньєс та Лазаро.

57' Вайгль навішував у штрафний майданчик, але Евертон до м'яча не дотягнувся.

56' Де Пена намагався віддати пас у розріз на Шкуріна, але до білоруса м'яч не дійшов, Бенфіка розпочинає позиційну атаку.

55' Пожежа сталася у штрафному майданчику Динамо, Яремчук пробивав по воротах, але Бойко врятував свою команду.

54' Де Пена класно виконував пас на хід на Шкуріна, але Отаменді у підкаті вибив м'яч в аут.

52 Сидорчук зривав контратаку, збиваючи Сілву. Жовта картка для капітана Динамо.

51' Шкурін на фланзі намагався прикрити м'яч корпусом, але лише аут заробив.

49' Контролювали м'яч кияни і навіть вийшли до атаки, але до удару справа не дійшла.

47' Грімальдо виконував простріл у штрафний майданчик, Евертон пробивав по воротах, але Бойко забрав м'яч у руки.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Динамо зберігає нулі на табло за мінімальної переваги Бенфіки за моментами.

45' Сидорчук збив Грімальдо у центрі, штрафний для Бенфіки.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Яремчук збив Забарного, який розганяв атаку Динамо, арбітр нагородив українського нападника Бенфіки жовтою карткою.

43' Другим темпом атакували кияни і з ходу пробивав по воротах, але голкіпер без проблем забрав м'яч у руки.

42' Циганков класно обігрався з Буяльським і пробивав по воротах, але влучив у захисника.

41' Яремчук потужно пробивав по воротах, але Бойко впорався з цим ударом, а далі захисники Динамо вибили м'яч подалі.

40' На ближню стійку пішов м'яч, але Сілва пробив трохи вище воріт.

39' Кендзьора на фланзі порушив правила, небезпечний штрафний для Бенфіки.

38' Рафа Сілва знову пішов у дриблінг, але перетримав м'яч і випустив його в аут.

36' У паралельному матчі Баварія вийшла вперед у матчі з Барселоною, Томас Мюллер відзначився забитим голом.

35' Знову помилка від захисників Динамо, Бойко підстрахував партнерів і вибив м'яч подалі від власних воріт.

33' Сидорчук у власному штрафному майданчику помилився, але в останній момент зміг у підкаті завадити Евертону вразити ворота.

31' Буяльський намагався за спини захисникам забігти, але заліз у положення поза грою.

29' Класне закидання на Шкуріна пішло, який зачепився за м'яч і прострілював у центр, але нікого з партнерів там не опинилося.

28' Де Пена виконував простріл у штрафний майданчик, але м'яч не дійшов до Циганкова.

26' Пішла подача у штрафний майданчик, але кияни відбилися.

25' Циганков збив Евертона на фланзі, штрафний для Бенфіки.

24' Бойко намагався на Миколенка м'яч віддати, але того запресингував Жілберто і змусив помилитися.

22' Контролює Бенфіка м'яч, але динамівці поки грають надійно.

20' Рафа Сілва збив у центрі Шапаренка, зриваючи контратаку, жовта для вінгера Бенфіки.

18' Пішла подача на дальню стійку, Кендзьора скидував головою у центр, але удар Шкуріна прийшовся у голкіпера.

17' Миколенко проривався лівим флангом і навішував у штрафний майданчик, але від захисника Бенфіки м'яч пішов на кутовий.

15' Циганков у боротьбі проти трьох гравців Бенфіки зміг проштовхнути м'яч і заробити штрафний удар.

13' Пішла подача у штрафний майданчик Динамо, але Вертонген у боротьбі з захисником пробив повз ворота.

11' Рафа Сілва проривався до штрафного майданчика, але у боротьбі з двома захисниками втратив м'яч.

10' Пішла подача з корнера, але португальці відбилися.

9' Пробивав Шапаренко, але Влаходімос потягнув цей удар, кутовий для Динамо.

8' Тепер у швидку атаку вибігали гравці Динамо, Буяльський віддавав пас на Шкуріна, але його грубо збив Вертонген. Небезпечний штрафний для киян.

7' У контратаку втікла Бенфіка, але лише кутовий змогли заробити португальці.

6' Вайгль у центрі поля збив Буяльського, штрафний на користь Динамо.

5' Розігрували португальці корнер, але вийшло невдало.

4' Рафа Сілва по центру проривався і навіть пробивав по воротах, але від ноги Сироти м'яч пішов на кутовий.

3' Контролює Бенфіка м'яч з перших хвилин, кияни грають другим номером.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Раніше Динамо знищило Бенфіку в Юнацькій лізі УЄФА

Визначилися стартові склади команд.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Забрний, Сирота, Миколенко, Циганков, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Буяльський, Шкурін

Запасні: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелєв, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітіньйо, Тимчик, Супряга

Бенфіка: Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменді, Вайгль, Маріу, Жілберто, Сілва, Евертон, Грімальдо, Яремчук

Запасні: Лейте, Нуньєс, Мейте, Сеферович, Діогу, Піцці, Лазаро, Радоньїч, Таарабт, Фернандеш, Рамуш, Ферру

Київське Динамо зіграє проти Бенфіки нашого Романа Яремчука у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 вересня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію починаючи з 21:45.