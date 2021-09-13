Житлобуд-1 дізнався суперників у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У швейцарському Ньоні відбулось жеребкування групового етапу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА.
Чемпіон України харківський Житлобуд-1 потрапив до групи В, де зіграє проти Парі Сен-Жермен (Франція), Брейдаблік (Ісландія) та Реал (Іспанія).
Результати жеребкування:
Група A: Челсі, Вольфсбург, Ювентус, Серветт
Група B: Парі Сен-Жермен, Брейдаблік, Реал, Житлобуд-1
Група C: Барселона, Арсенал, Гоффенгайм, Кеге
Група D: Баварія, Ліон, Хекєн, Бенфіка
Перші матчі розпочнуться 5 жовтня.
Раніше, Житлобуд-1 вийшов до групового раунду Ліги чемпіонів.