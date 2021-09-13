Житлобуд-1 дізнався суперників у Лізі чемпіонів

Визначились суперники українського клубу

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньоні відбулось жеребкування групового етапу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА.

Чемпіон України харківський Житлобуд-1 потрапив до групи В, де зіграє проти Парі Сен-Жермен (Франція), Брейдаблік (Ісландія) та Реал (Іспанія).

Результати жеребкування:

Група A: Челсі, Вольфсбург, Ювентус, Серветт

Група B: Парі Сен-Жермен, Брейдаблік, Реал, Житлобуд-1

Група C: Барселона, Арсенал, Гоффенгайм, Кеге

Група D: Баварія, Ліон, Хекєн, Бенфіка

Перші матчі розпочнуться 5 жовтня.

Раніше, Житлобуд-1 вийшов до групового раунду Ліги чемпіонів.