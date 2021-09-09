Житлобуд-1 вийшов до групового раунду Ліги чемпіонів

Історична перемога українського клубу

Джерело - Чемпіон.

Харківський Житлобуд-1 удруге обіграв кіпрський Аполлон та пробився до групового раунду жіночої Ліги чемпіонів-2021/2022.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українського клубу.

Житлобуд-1 за сумою двох поєдинків пробився до першого в історії жіночої Ліги чемпіонів групового раунду. Жеребкування цієї стадії відбудеться 13 вересня.

Жіноча Ліга чемпіонів-2021/2022 - Шлях чемпіонів

Другий раунд. Матч-відповідь

09 вересня

Житлобуд-1 — Аполлон 3:1 (2:0)

(Перший матч 2:1)

Голи: 1:0 - 15 Бойченко, 2:0 - 20 Овдійчук, 3:0 - 62 Овдійчук, 3:1 - 66 Алексанян (автогол)

Житлобуд-1: Яман, Алексанян, Апанащенко (к), Шматко, Петрик (А. Вороніна, 86), Хаванська, Бойченко (Г. Вороніна, 68), Кочнєва, Садикоглу (Спасоєвич, 81), Шевчук, Овдійчук.

Аполлон: Болдуїн, Абрамо, Віско (Іоанну, 46), Лестер (к), Рікс, Локауд, Хагман (Анок’є, 77), Сігфусдоттір (Панайоту, 68), Гмірова, Фреда (Кіноссіду, 90+3), Спентсмарк (Георгіу, 90+3).

Попереджені: Кочнєва (47), Петрик (60) — Фреда (78)