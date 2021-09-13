Гравець збірної України облаяв журналістів

Захисник Шахтаря і національної збірної України Юхим Конопля не захотів спілкуватися з пресою після товариського матчу проти Чехії.

Про це розповів журналіст програми Футбольний формат Олег Ящук.

"У більшості футболістів зіркова хвороба після двох матчів в УПЛ. Тому що вони дуже по-хамськи відповідають. Зокрема, Юхим Конопля, який не зіграв у товариському матчі з Чехією (1:1), а відповідав нашим колегам дуже по-хамськи. У нього просили інтерв'ю, а він по-хамськи відповідав, нецензурно висловлювався і так далі.

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Багатьом футболістам треба знімати корону з голови, особливо у Динамо і Шахтаря. Дуже багатьох молодих псевдозірок несе. Багато просто плюють в очі журналістам. Це тема, яку треба піднімати, тому що вони вважають, що журналісти чіпляються до них із запитаннями і так далі. А в Європі такого немає", - відзначив Ящук в ефірі програми Футбольний формат.