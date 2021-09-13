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Коломойський оцінив імовірність повернення в український футбол

Сьогодні 09:42 1479 0
Ігор Коломойський прокоментував можливість повернення у футбол
Коломойський оцінив імовірність повернення в український футбол
#Коломойський

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент Дніпра Ігор Коломойський не горить бажанням знову повертатися у великий футбол.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Чи скучив я за футболом? Та ні, не сильно. Просто в Києві з оказією опинився от і запросили на матч Шахтаря і СК Дніпро-1.

Звісно ж вболівав за дніпрян. Гра команди Ігора Йовічевіча мені дуже подобається, є шалений потенціал. Але я не приймаю жодної участі в житті СК Дніпро-1. З Юрієм Березою давно не спілкувався. Напевно, років півтора-два тому.

Щодо Шахтаря Де Дзербі... Команда з великим потенціалом. Але треба ще час, адже він лише прийшов. Подивимося, попереду велике випробування – Ліга чемпіонів. А наступного року і зовсім не буде прямого потрапляння, наскільки я чув.

З Ахметовим я спілкуюсь періодично, але рідко через COVID-19. Та й не про футбол. Ми і раніше особливо не говорили про футбол. Ми говоримо на інші теми.

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Чи не вистачає мені того футболу, де був Ярославський, Коломойський, Суркіси, Ахметов? Це вам не вистачає такого футболу, а нам – кожному по-своєму. Ярославський же продав свого часу клуб. Але повернувся. Треба було не продавати.

Яка ймовірність того, що Ігор Коломойський повернеться в український футбол? Поки я її не бачу, поки нульова. Крім футболу, є інше життя. Вистачає своїх питань, ми не будемо в них заглиблюватися", – сказав Коломойський в ефірі Великого футболу.

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